TFF'den Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesine olumsuz görüş Açıklaması - Haberler Spor
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TFF'den Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesine olumsuz görüş Açıklaması

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
TFF'den Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesine olumsuz görüş Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesini onaylamadığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesini onaylamadığını duyurdu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, böyle önemli bir kararın Avrupa'daki federasyonların rızası alınmadan hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Dünya kupasının 2 yılda bir oynanmasının federasyon, lig ve kulüplere küresel boyutta ciddi olumsuz etkilerinin olacağı vurgulanırken, "Ekim ayında verilmesi planlanan bu periyot, futbolculara gerek mental yorgunluk getirecek, gerekse sakatlanma risklerini arttıracaktır. Bu durum ayrıca, Uefa ile imzaladıkları uzun süreli merkezi pazarlama anlaşmaları sayesinde finansal dengelerini kuran Avrupa federasyonları için de bir risk teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Büyük turnuvaların heyecanının, nadir düzenlenmeleri sebebiyle arttığı dile getirilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvaların öneminin ve heyecanının, nadir olarak düzenlenmeleri sebebiyle arttığını hatırlatarak, FIFA'nın reform önerilerini Avrupa futbolunun paydaşlarıyla da müzakere ederek hayata geçirmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu noktadan hareketle, Türkiye Futbol Federasyonu olarak, UEFA'nın, Dünya Kupası'nın dört yılda bir düzenlenmesi uygulamasına devam edilmesi ve mevcut maç takviminin korunması yönündeki görüşünü desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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