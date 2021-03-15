TFF'den Cemil Usta'ya anma
15.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:14
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un eski futbolcularından Cemil Usta'nın vefatının 18. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un eski futbolcularından Cemil Usta'nın vefatının 18. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"A Milli Takımımız ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden, Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı vefatının 18. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür