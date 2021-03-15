TFF'den Cemil Usta'ya anma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TFF'den Cemil Usta'ya anma

15.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:14
TFF'den Cemil Usta'ya anma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un eski futbolcularından Cemil Usta'nın vefatının 18. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un eski futbolcularından Cemil Usta'nın vefatının 18. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımız ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden, Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı vefatının 18. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Lady Gaga Prens Harry Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Bülent Uygun Aykut Kocaman Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TFF'den Cemil Usta'ya anma - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:15:17. #1.16#
title