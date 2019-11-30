TFF'den Bursasporlu taraftarlara geçmiş olsun mesajı

30.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:55

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor deplasmanı yolculuğu sırasında kaza geçiren Bursasporlu taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayınladı.



TFF'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adanaspor deplasmanı yolculuğu sırasında geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralanan Bursaspor taraftarlarına ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralanan futbolseverlere acil şifalar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA