TFF, Galatasaray Kulübünde başkanlığa seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti
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TFF, Galatasaray Kulübünde başkanlığa seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti

TFF, Galatasaray Kulübünde başkanlığa seçilen Burak Elmas'ı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün 38'inci başkanı olan Burak Elmas için bir tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün 38'inci başkanı olan Burak Elmas için bir tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Burak Elmas ve yönetim kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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