TFF'den Bülent Meralbaysal için başsağlığı Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği kurucularından Oben Meralbaysal'ın babası Bülent Meralbaysal için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği kurucularından Oben Meralbaysal'ın babası Bülent Meralbaysal için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği kurucularından ve daha önce TFF'de Antrenör Özlük İşleri müdürlüğü yapmış olan Oben Meralbaysal'ın babası Bülent Meralbaysal, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden Meralbaysal için başsağlığı mesajı yayımlayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği kurucularından, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Asbaşkanı, İl Gözlemcisi ve TFF Antrenör Özlük İşleri eski Müdürü Oben Meralbaysal'ın babası Bülent Meralbaysal hayatını kaybetti.

Bülent Meralbaysal'ın cenazesi 12 Temmuz Pazar günü öğle namazına müteakip Urla İskele Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Merhum Bülent Meralbaysal'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA