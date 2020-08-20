TFF'den BtcTurk ile sponsorluk anlaşması imzaladı Türkiye Futbol Federasyonu, BtcTurk ile iyi yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, BtcTurk ile iyi yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmayla birlikte A Milli Erkek Futbol Takımı ve A Milli Kadın Futbol Takımı'na sponsor olundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasına TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, BtcTurk Genel Müdürü Özgür Güneri, A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Emre Kılınç ve A Milli Kadın Futbol Takımı katıldı. Gerçekleşen sponsorluk anlaşmasının 2 yıllık olduğu açıklandı.

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: "KADIN FUTBOLUNDA ÖNCÜ ÜLKELERDEN OLACAĞIZ"

Toplantıda ilk sözü alan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kendisine verilen konuşma fırsatının, kadınların futboldaki yeri açısından çok önemli olduğunu söylerken, "Bu nedenle teşekkürü bir borç biliyorum. Geçtiğimiz dönemde Tolunay Kafkas, Oğuz Çetin ve Hamit Altıntop önderliğinde yeni bir girişime gidildi ve kadın takımlarının başına kadın antrenör getirildi. Bizler de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kadın futbolunun gelişiminde sorumluluklar alıyoruz. Şenol Hocamın da bulunduğu bir organizasyonda karşınıza çıkmak beni çok mutlu etti. Kendisinin yaptığı ziyaretler bizi çok memnun ediyor. Amacımız çok da uzak olmayan bir gelecekte Türkiye'yi kadın futbolunda önde gelen ülkelerden birisi haline getirmek. Yapılan bu sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: "HER GEÇEN GÜN BÜYÜYEN BİR SEKTÖR"

Pandemi döneminde özel bir toplantı yaptıklarını söyleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Pandemi hızla artıyor, hepimiz dikkatli olmalıyız, yaşım itibariyle bunu söylemek zorundayım. Özel bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde yapılan bu sponsorluk için teşekkür ediyoruz. Var olan coşkumuzu, başarımızı daha yukarıya çıkarmak için bugün burada toplandık. Para işlerinden çok anlamam ama güvenli olduğunu düşündüğüm bir platform bu. Daha önce hocalarımız ve doktorumuz almıştı dijital para, 'para nerede' diyordum, gülüyorlardı. Her geçen gün bunun daha da büyüdüğünü görüyoruz. Para bir araçtır. Önemli olan güven ve sevgidir. Başkanımız bütün işlerinin arasında özel bir gayretle buraya geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in ardından konuşan TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, verilen destek nedeniyle teşekkür ederken, "A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımlarımız şu anda çok kıymetli bir marka haline geldi. Önemli bir işbirliği olacak. Anlaşma 2 yıllık. Ödemenin kripto parayla yapılması için altyapımızı ona göre ayarlayacağız. Belki böyle bir ödeme şekline dönüştürebiliriz" diye konuştu.

ÖZGÜR GÜNERİ: "DÜNYADA BU SEVİYEDEKİ İLK ANLAŞMA"

Türkiye'nin ilk, dünyanın ise dördüncü kripto para platformu olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan BtcTurk Genel Müdürü Özgür Güneri, "Bu sektörde 7 yıldan fazladır faaliyet gösteriyoruz ve artık dünyada önemli oyuncular arasındayız. Küresel anlamda yapacağımız işlerle daha da önemli adımlar yapmayı düşünüyoruz. İsminde ve markasında Türk olan bu markayla, bugüne kadar bizlere gururlar yaşatan milli takımlarımızı bir araya getirdiğimiz için mutluyuz. Dünyada bu seviyede yapılan ilk sponsorluk anlaşması. Milli takımlar seviyesinde bu anlaşmayı yapan ilk kripto para firmasıyız. A Milli Takımlarımızın hiçbir zaman pes etmeyen, başa oynayan, mücadele eden, terinin son damlasına kadar formasını ıslatan oyuncularımızla bu süreci beraber yaşayacağız. Milli takımlarımızın çok önemli işler yapacağına inanıyoruz. Milli takımlarımız kupa kaldırırken bizim de bir katkımız olursa ne mutlu bize" açıklamasında bulundu.

NİHAT ÖZDEMİR: "YENİ PROJELER MEYVESİNİ VERECEKTİR"

Türkiye'nin kripto para konusunda öncü firmasıyla işbirliğine gittiklerini söyleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, "Futbol bir takım oyunu ve günümüzde sponsorlar bu takımın en önemli oyuncularından birisi haline geldi. Bizler onlarla birlikte daha güçlüyüz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak daima önemli markalarla güçlerimizi birleştirdik. Ülkemiz için yeni ve çok önemli bir değer kendileri. Verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu anlaşmayla birlikte inşallah milli takımlarımız, sonunda kupa olan başarı öyküleri yazacaktır. Her geçen gün daha da güçlenen A Milli Takımımız, Şenol Güneş liderliğinde, pandemi nedeniyle 2020'deki ilk maçlarına Uluslar Ligi'nde çıkacak. 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan'la, 6 Eylül'de de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacağız. Kendilerine Uluslar Ligi yolculuğunda ve önümüzdeki yaz oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmaları için dua ediyoruz. Kadın Milli Takımımız da hazırlık kampını tesislerimizde sürdürüyor. Onları evlerinde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Kadın futbolu benim ve yönetim kurulumuz için çok değerli. Yeni bir yapılanmaya gittik ve değerli hocamız Necla Güngör Kıragası önderliğinde yeni projelerin meyvesini vereceğine inanıyoruz. Hem kadın hem erkek milli takımlarımızın Türk halkının yüzünü güldürecek başarılara imza atacağına inanıyoruz. FIFA sıralamasında 41. sıradan 29. sıraya yükselen A Milli Takımımız da dünyada ilk 10'a girmek için emin adımlarla yürüyeceklerdir. Yeni başarılara koşarken, yeni sponsorumuza verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum" dedi. Özdemir, gelecekte futbolcu sözleşmelerinde ödemelerin kripto para üzerinden yapılıp yapılmayacağıyla ilgili olarak da, "Sözleşmeler TL, Euro, Dolar üzerinden ve hatta atın üzerinden de olabiliyor. Artık kripto para olarak da yapılabilir. Bu durum iki tarafın anlaşmasına bağlı" cevabını verdi.

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA