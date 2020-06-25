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TFF'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, iki oyuncusu korona virüse yakalanan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFF'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı
25.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:57

Türkiye Futbol Federasyonu, iki oyuncusu korona virüse yakalanan Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, iki oyuncusunda korona virüse rastlanan Beşiktaş Kulübü için geçmiş olsun mesajı yayınladı. TFF resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda "Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." İfadelerine yer verildi.

TFF'nin yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu ve diğer kulüpler de siyah-beyazlılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yayınlanan geçmiş olsun mesajları şu şekilde:

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu resmi sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda "Beşiktaş Futbol Takımı'nda iki futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübü'ne ve testleri pozitif çıkan sporcularına içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" açıklaması yapıldı.

Galatasaray

"Koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."

Fenerbahçe

"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü'nün 2 futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Trabzonspor

"Yapılan COVID-19 testleri sonucunda iki futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcuların kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Konyaspor

"COVID - 19 testi pozitif çıkan futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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