TFF'den Altay'da yeniden başkanlığa seçilen Özgür Ekmekçioğlu'na kutlama
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TFF'den Altay'da yeniden başkanlığa seçilen Özgür Ekmekçioğlu'na kutlama

TFF'den Altay'da yeniden başkanlığa seçilen Özgür Ekmekçioğlu'na kutlama
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da Özgür Ekmekçioğlu'nun yeniden kulüp başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da Özgür Ekmekçioğlu'nun yeniden kulüp başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesindeki mesajda, "Altay Kulübünün bugün gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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