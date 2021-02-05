TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik
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TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

05.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:21
TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına Ahmet Nur Çebi'nin seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına Ahmet Nur Çebi'nin seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçildiği kaydedildi.

Açıklamada, "TFF olarak başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği Başkanı olarak Türk futboluna yapmış olduğu katkılardan dolayı Sayın Mehmet Sepil'e teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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