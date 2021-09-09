TFF'deki zirveden sonuç çıkmadı

Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir kez daha bir araya gelecekUğur Demirkırdı, İstanbul DHAA Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son 3 maçlık periyottaki skorlar ve ortaya konulan oyun nedeniyle tahtı sallanırken, bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı.

Nihat Özdemir ile Şenol Güneş bir kez daha bir araya gelecek

Uğur Demirkırdı, İstanbul DHA

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son 3 maçlık periyottaki skorlar ve ortaya konulan oyun nedeniyle tahtı sallanırken, bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı.

Özellikle Hollanda karşısında alınan tarihi yenilgi sonrası TFF'de hareketli saatler yaşanıyor. Önce Amsterdam'da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı. Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken yönetimden bazı isimler 1 ay sonraki Norveç maçının beklenmesi geriktiğini söyledi.

Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00'da başladıkları ve 12.30'da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşme kararı aldılar.ALTERNATİF RIZA ÇALIMBAY VE OKAN BURUK

TFF yönetimini düşündüren bir diğer konu ise Güneş'in ayrılması durumunda alternatifinin henüz bulunmaması. Yerli teknik adam Okan Buruk'un sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı düşünmemesi ve bu süreçte dinlenmek istemesi bu ihtimalin gerçekleşmesine engel oluyor. Okan Buruk lige verilen arada Alanyaspor ve Göztepe'den teklif alırken bunları kabul etmemişti. Yerli konusunda Rıza Çalımbay da öncelikli olarak kuliste konuşulan bir isim. Hem tecrübesi ve bilgi birikimi hem de Sivaspor'daki istikrarı ve başarısı Çalımbay'ı da gündeme getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı