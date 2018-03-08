Tff, Çobanbey'de Futbol Sahası Yapıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Çobanbey beldesinde yaptırılacak futbol sahasının temeli atıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Yıldırım Demirören, başkan vekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, İbrahim Usta, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete Düren, Fuat Guguloğlu, genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Antrenörü Tayfur Havutcu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın da yer aldığı heyet Kilis'te bir dizi ziyarette bulundu.

TFF heyeti Kilis'teki temasların ardından Çobanbey'e geçti. Yıldırım Demirören ve beraberindekiler, federasyon tarafından yaptırılacak futbol sahasının temel atma törenini gerçekleştirdi.

Yöre halkı ve ay-yıldızlı formalı çocukların katıldığı temel atma töreninde konuşan başkan Demirören, "Bugün burada Mehmetçiğimiz, Zeytin Dalı Harekatı adı altında sizlerin ve ülkemizin güvenliği için dağlarda mücadele etmektedir. Biz de futbol federasyonu olarak bu beldede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sayın Valimizin önderliğiyle futbol sahası yapmaya karar verdik. İnşallah bu gençlerimizi bu sahalarda, daha birlik ve beraberlik içerisinde göreceğimize inanıyorum. Kompleksimiz sizlere hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.