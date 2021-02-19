TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu
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TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

19.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:29
TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin ardından bir üst klasman yardımcı hakemin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Hakemin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı aktarılarak, "10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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