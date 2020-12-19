TFF: Bir üst klasman hakemimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TFF: Bir üst klasman hakemimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır

19.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:25
TFF: Bir üst klasman hakemimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bir üst klasman hakemimizin 18.12.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfi Elvan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nilgün Belgün Seren Serengil Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Pierre Webo Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kaza Yangın Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TFF: Bir üst klasman hakemimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 22:27:02. #1.15#
title