Süper Lig'de bir yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler
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Süper Lig'de bir yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Süper Lig'de bir yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig yardımcı hakemimizin bugün yapılan rutin Kovid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır." denildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Spor, Haberler

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