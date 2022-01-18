TFF: Bir Süper Lig hakeminin Covid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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TFF: Bir Süper Lig hakeminin Covid-19 testi pozitif çıktı

TFF: Bir Süper Lig hakeminin Covid-19 testi pozitif çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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