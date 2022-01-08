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TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif

TFF: Bir A klasman hakemimizin testi pozitif
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir A klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir A klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir A Klasman Hakemimizin 07.01.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir sempton göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.


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