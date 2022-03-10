TFF, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırarak 18-21 Mart'a aldı. - Haberler

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TFF, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırarak 18-21 Mart'a aldı.

AA - Emrah Oktay - Spor
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TFF, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırarak 18-21 Mart'a aldı.

TFF, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırarak 18-21 Mart'a aldı.

TFF, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırarak 18- 21 Mart'a aldı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, 21 Mart, Spor, Haberler

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