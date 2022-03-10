TFF, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırarak 18-21 Mart'a aldı.
AA - Emrah Oktay - Spor
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TFF, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırarak 18-21 Mart'a aldı.
TFF, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırarak 18- 21 Mart'a aldı.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Emrah Oktay - Spor