Tff Başkanı Yıldırım Demirören, Vali Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla bölgeye gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve federasyon yönetimi Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiklere destek olmak amacıyla Kilis'te yönetim kurulu toplantısını yapan Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep'e de geçerek, Vali Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Vali Yerlikaya Atatürk toplantı salonunda ağırladığı Başkan Demirören ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti. Zeytin Dalı Harekatı'nın değerlendirildiği ziyarette, birlik ve beraberliğimize vurgu yapıldı. Futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücünün kullanılarak kardeşliğimize katkı sağlamayı amaç edindiklerini belirten Başkan Demirören, "Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Yerlikaya Başkan Demirören ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ziyarette Demirören'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Nihat Özdemir, Ali Dürüst, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete Düren, Fuat Guguloğlu ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan yer aldı.

Ziyaret hediye takdiminin ardından sona erdi. - GAZİANTEP