Tff Başkanı Yıldırım Demirören Başkan Kara'yı Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı makamında ziyaret etti.

Kilis Valiliği ziyaretinden sonra Kilis Belediyesini ziyaret ederek Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye birim müdür ve amirleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı konuşmada, Kilis'in Fırat Kalkanı Harekatı ile çok rahatladığını ifade ederek,"Ancak sonraki gelişmeler nedeniyle Zeytin Dalı Harekatı'nı çok bekledik. Sabaha kadar namluların ucunda yaşamak çok kolay sindirilebilecek bir olay değil. Ne zaman harekat başladı, o zaman bir kesim 'aman operasyon sınırlı olsun, sivillere dokunmayın' dedi. Altını çizerek kabul ediyoruz ama oradan bizim yatak odamıza, salonumuza, yürüdüğümüz caddeye, yemek yediğimiz lokantaya ve ibadet ettiğimiz camiye füzeler atıldı ve hiçbir Allah'ın kulu çıkıp kendi halindeki Kilis halkına füze atılıyor demedi. Kilis'in erkeğiyle, kadınıyla, genciyle yaşlısıyla devletinin ve ordusunun yanında olduğunu ve olmaya da devam ettiğini aktaran Kara, bu kapsamda yaşlı kadınların ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubelerine gidip 'Bizi de askere alın' dediğini, bazı kadınların ise içli köfte, sarma, dolma, atkı, bere timleri oluşturup Fetih Suresi okuyarak Mehmetçik'e manevi destek vermiştir" dedi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Bu dönemde Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatında Kilis'in için çok önemli olduğunu ifade ederek,"Öncelikle Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen askerlerimize tekrar Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Askerimiz şunu bilmeli ki, Türk halkı sonuna kadar onların arkasında. Son terörist bitene kadar da mücadeleye devam edeceğiz. Sınırın öbür tarafında bu mücadelemiz olurken Türkiye'de futbolumuz devam ediyor. Biz de federasyon olarak Kilis'teki amatör gruplara destek, maddi manevi güç olmak için bugün buraya geldik. Şimdi özellikle amatör kulüplerimizin başkanlarının problemlerini biraz dinlemek istiyorum. Zaten yönetim olarak belli bir maddi yardım yapma kararı aldık. Bugün kulüplerimize onu da açıklayacağız" diye konuştu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Belediye Başkanı Hasan Kara'ya milli takımın formasını hediye etti. - KİLİS