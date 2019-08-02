TFF Başkanı Özdemir: Liglerde yeni sezon geç başlamayacak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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