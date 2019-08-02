TFF Başkanı Özdemir: Liglerde yeni sezon geç başlamayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

2.08.2019 13:11
TFF Başkanı Özdemir: Liglerde yeni sezon geç başlamayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde yeni sezonun geç başlaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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