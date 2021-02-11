TFF Başkanı Özdemir, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonunu ziyaret etti
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TFF Başkanı Özdemir, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonunu ziyaret etti

11.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:36
TFF Başkanı Özdemir, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonunu ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı Muamed Sejdini'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Üsküp'te gerçekleştirilen ziyarette, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Filip Popovski de hazır bulundu.

Ziyarette iki ülke futbolu hakkında yapılabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ve Nihat Özdemir'in, Muamed Sejdini'ye A Milli Takım forması hediye ettiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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