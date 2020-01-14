TFF Başkanı Özdemir: "Her yönüyle Türk futbolunun sorunları masaya yatırıldı"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ardından Türkiye Futbol Federasyonu...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.