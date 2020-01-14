TFF Başkanı Özdemir: "Her yönüyle Türk futbolunun sorunları masaya yatırıldı"
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TFF Başkanı Özdemir: "Her yönüyle Türk futbolunun sorunları masaya yatırıldı"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ardından Türkiye Futbol Federasyonu...

14.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:34
TFF Başkanı Özdemir:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması - Ankara'da düzenlenen Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı " Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TFF Başkanı Özdemir: "Her yönüyle Türk futbolunun sorunları masaya yatırıldı"
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