: TFF Başkanı Özdemir: "Her yönüyle Türk futbolunun sorunları masaya yatırıldı"

14.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:34

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in konuşması ANKARA - Ankara'da düzenlenen Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

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