08.09.2019 22:11

TFF Başkanı Özdemir'den Yeni Malatyaspor'da ziyaret

MALATYA - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop Btc Turk Yeni Malatyaspor kulübünü ziyaret ederek yeni stadyumun yanına yapılması düşünülen tesisler ile ilgili sarı kırmızılı kulüp yönetimiyle fikir alışverişinde bulundular.

Ziyarette Btc Turk Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, yöneticiler Aziz Yalçınkaya, İlhan Çelebi, Sportif Direktörü Ali Ravcı ve Kulüp Genel Müdürümüz Selçuk Günaydın hazır bulundular.

Ziyarette ayrıca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Sabah Gazetesi Yazarları da yer aldılar.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek gelen heyete yeni stadyumun yanına yapılması düşünülen tesisler ile ilgili sunum yaparak bölge için de büyük önem taşıyan projeye destek istedi.

TFF Baskanı Nihat Özdemir de gerekli desteklerin verileceğini ifade ederek, projenin kendi hayalindeki projeyi yansıttığını ifade etti.

Hamit Altıntop da memleketi Malatya'da olduğu için mutlu olduklarını belirterek Yeni Malatyaspor'un tesis projesini beğendiklerini söyledi.

Başkan Özdemir ve beraberindekiler daha sonra antrenman sahalarında incelemelerde bulundular.

Ziyaretin sonunda Adil Gevrek tarafından Nihat Özdemir ve yanındaki heyete Btc Yeni Malatyaspor forması ve kayısı hediye edildi.

Kaynak: İHA