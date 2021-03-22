TFF Başkanı Nihat Özdemir'den A Milli Futbol Takımı'na ziyaret
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

22.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:31
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için kampa giren A Milli Takımı, öğle yemeğinde ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için kampa giren A Milli Takımı, öğle yemeğinde ziyaret etti.

TFF'den ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki ziyarette TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da yer aldı. Başkan Özdemir ve TFF yöneticileri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculara 24-30 Mart'ta oynanacak 3 maç için başarılar diledi." ifadeleri yer aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den A Milli Futbol Takımı'na ziyaret
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den A Milli Futbol Takımı'na ziyaret
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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