TFF Başkanı Özdemir'den Beyoğlu'na ziyaret
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TFF Başkanı Özdemir'den Beyoğlu'na ziyaret

TFF Başkanı Özdemir'den Beyoğlu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Diyarbakır'da Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Diyarbakır'da Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Beyoğlu tarafından karşılanan Özdemir, nezaket amaçlı ziyaretin ardından Diyarbakır'dan ayrıldı.

Özdemir'in hem Türkiye'nin hem de bölgenin değeri olduğunu anlatan Beyoğlu, "Ülkemiz için çok önemli hizmetlere imza atan kıymetli büyüğümüzü ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendisi ile gurur duyduk. Allah, böyle değerlerin sayısını artırsın" dedi.

Beyoğlu, belediyenin spor projeleri hakkında Özdemir'e bilgi verdi. - DİYARBAKIR

TFF Başkanı Özdemir'den Beyoğlu'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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