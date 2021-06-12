TFF Başkanı Özdemir, Ceferin ve Gravina ile bir araya geldi

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı EURO 2020'nin açılış maçının devre arasında TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile bir araya geldi.