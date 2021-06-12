TFF Başkanı Özdemir, Ceferin ve Gravina ile bir araya geldi
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TFF Başkanı Özdemir, Ceferin ve Gravina ile bir araya geldi

TFF Başkanı Özdemir, Ceferin ve Gravina ile bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı EURO 2020'nin açılış maçının devre arasında TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı EURO 2020'nin açılış maçının devre arasında TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile bir araya geldi.  

Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki Türkiye-İtalya karşılaşması anısına hediye değişimlerinin gerçekleştiği görüşmede Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi de yer aldı. Başkan Özdemir, Ceferin, Gravina ve Raggi'ye günün anısına A Milli Takım forması ve çeşitli hediyeler takdim etti.


TFF Başkanı Özdemir, Ceferin ve Gravina ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçı başladı. Müsabaka TRT 1 televizyonundan naklen yayımlanıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçı başladı. Müsabaka TRT 1 televizyonundan naklen yayımlanıyor.
Futbol: EURO 2020
Futbol: EURO 2020
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