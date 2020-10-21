TFF Başkanı Nihat Özdemir: "TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz."

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz.