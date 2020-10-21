TFF Başkanı Nihat Özdemir: "TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz."
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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz."

21.10.2020 19:15 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir:

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "TFF ve Kulüpler Birliği olarak lig, kupa, Avrupa ile milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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