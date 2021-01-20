TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

20.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:39
TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve kulüp başkanları ile 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu'nu ikinci yarı öncesi Riva'da ağırlayarak fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve kulüp başkanları ile 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu'nu ikinci yarı öncesi Riva'da ağırlayarak fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdemir, dün akşam İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Trabzonsporlu milli futbolcu Abdulkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TFF 1. Lig kulüplerinin kendilerinden talepleri olduğuna değinen Özdemir, "Süper Lig'de olduğu gibi 1. lig kulüpleri de mali yapılarının güçlendirilmesi konusunda bizden gerekli desteğin sağlanmasını istediler. Biz de gerekli girişimlerde bulunacağımızı kendilerine ilettik. Ayrıca sadece Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nın belli seviyesinden sonra uyguladığımız VAR sisteminin de TFF 1. Lig'de uygulanmasını istediklerini söylediler. Önemli bir yatırım ve hakem kadrosu gerektiğini söyledik. Bu konuda çalışmalarımızın olduğunu kendilerine ifade ederek çalışmalarımıza devam edeceğimizin sözünü verdik." diye konuştu.

Kulüplerin yabancı oyuncu konusunda da talepleri olduğunu dile getiren başkan Özdemir, "Kulüpler 5 yabancı oynatabiliyorlar, 1 futbolcu da kulübede. 5+1 yerine 5+2 olabilir mi diye talepte bulundular. Bazı kulüplerin itirazı oldu. Bunu da incelemeye alacağız ve en kısa zamanda karar verip kendilerine bildireceğiz. Bu toplantıların sık sık yapılması gerektiğine oybirliği ile karar verdik. Birbirimizi dinleyerek, TFF olarak bunlara çözüm bularak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir'in ardından söz alan 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak ise şunları kaydetti:

"Bugün çok verimli bir toplantı yaptığımıza inanıyorum. Korona yüzünden birçok kulüp zor durumda. El birliği ile bunun üstesinden geleceğiz. Bundan sonra sık sık bir araya gelip sorunlar kangren olmadan çözüme kavuşturup yol almayı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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