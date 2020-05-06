TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senoryalarımız da bulunmakla...
06.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:13
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senoryalarımız da bulunmakla birlikte ertelenen liglerimizi 12-13-14 haziran haftasında başlatma kararı aldık"
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senoryalarımız da bulunmakla birlikte ertelenen liglerimizi 12-13-14 haziran haftasında başlatma kararı aldık" - İSTANBUL
Kaynak: İHA