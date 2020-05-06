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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senoryalarımız da bulunmakla...

TFF Başkanı Nihat Özdemir:
06.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:13

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senoryalarımız da bulunmakla birlikte ertelenen liglerimizi 12-13-14 haziran haftasında başlatma kararı aldık"

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senoryalarımız da bulunmakla birlikte ertelenen liglerimizi 12-13-14 haziran haftasında başlatma kararı aldık" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senoryalarımız da bulunmakla... - Spor
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