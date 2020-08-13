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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Siirt Özel İdarespor Tesisleri'nde incelemede bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Siirt Özel İdarespor Tesisleri'nde incelemede bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Siirt Özel İdarespor Tesisleri'nde incelemede bulundu
13.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:44

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Siirt Özel İdarespor Tesisleri'nde incelemede bulundu.

Özdemir, beraberinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'yla tesisi gezdi, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Tesislerin yapımında emeği geçenleri kutlayan Özdemir, bu tesiste yetişecek çocukların Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Hacıbektaşoğlu da desteklerinden dolayı Özdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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