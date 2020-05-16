TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Sağlıktan ödün vermeyiz" Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, sağlıktan ödün vermeyeceklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, sağlıktan ödün vermeyeceklerini söyledi.

CNN Türk'te yayınlanan "Hafta Sonu" programına katılan Özdemir, liglere devam etme kararını tek başlarına vermediklerini belirtti.

Futbolda Avrupa'dan kopmalarının mümkün olmadığını dile getiren Özdemir, "Toplamda 55 ülkenin üyesi olduğu UEFA'ya bizde üyeyiz. Çalışmalarımızı UEFA ile alıyoruz. Biz UEFA'nın bir parçasıyız. Hiçbir zaman sağlıktan ödün vermeyiz. Bir insanın hayatı bile bu ligden daha önemlidir. Basketbol, voleybol bizden farklı, onlar salon sporu. Söz konusu federasyonların başkanlarıyla görüştüğümde onlara kulüpler oynamak istemediğini söylemiş. Biz de öyle değil." ifadelerini kullandı.

Ellerinde birçok alternatif bulunduğunu hatırlatan Özdemir, şartların iyiye gitmemesi durumunda ligi temmuz ayının ortalarında başlatabileceklerini de ifade etti.

Türkiye'nin salgında çok iyi yol kat ettiğini vurgulayan Özdemir, "Dünyada bu işi en iyi başaran ülke Türkiye'dir. En iyi durumda olan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Her gün daha iyiye doğru gidiyor. Belki biz duruma göre temmuz ayındaki maçlarımızı seyircili oynayacağız." diye konuştu.

Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini dinledikten ve futbola dönüş öneri protokolünü inceledikten sonra kararın kendilerine ait olduğunu söylediğini de aktardı.

Sağlık Bakanlığı ile görüş ayrılıklarının bulunmadığının altını çizen Özdemir, kulüplerden adil olmaları temennisinde de bulundu.

"Tek kararımız oynatarak sonlandırmak"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinde sezonun oynanarak tamamlanmasında ısrar edeceklerini söyledi.

Kulüplerin çoğunun kalan maçları oynamak istediğini belirten Özdemir, "Birçok Avrupa ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı fazla olmasına rağmen futbol ligleri bizden önce başlayacak. Fransa, Hollanda ve Belçika'da ise ligler tescil edildi. Bizim liglerde bu kararı vermek mümkün değil. Aksi halde çok büyük tartışmalar çıkar. Süper Lig'de üst sıralarda yer alan takımların puanları birbirine çok yakın. Alt sıralarda bulunan takımların da durumu aynı. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız oynatarak sonlandırmak. Tek yolumuz var. Hep beraber federasyona destek verelim. Oynayarak sezonu tamamlayalım. Kim hak ederse şampiyon olsun." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından liglerde kalan müsabakaların tek bir şehirde oynatılmasına yönelik çalışma yapıldığı iddialarıyla ilgili, "Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz olarak başlayacak. Herhangi bir başka senaryo konuşulmadı. Bakan Bey'e bu durumu sordum, 'Haberim yok.' dedi. Biz de inceliyoruz. Bugün itibarıyla ligleri tek bir şehirde oynatma planımız yok. Günlük hareket ediyoruz. Gelişmelere bakıyoruz ve karar veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ana hedefimiz maçların seyircili oynanması"

Nihat Özdemir, sağlık kontrollerinin uygulanması şartıyla maçların seyircili oynanmasını hedeflediklerini aktardı.

Bu süreçte yapılan anketlerde, sporseverlerin futbolu çok özlediğinin anlaşıldığını ifade eden Özdemir, "Ana hedefimiz sağlık kontrollerinin olması şartıyla maçların seyircili oynanması. Sporseverlerin çoğu futbolu çok özledi. Stada gitmeseler bile maçları canlı izlemek istiyorlar. Futbol, insanların bir eğlencesi. Diğer Avrupa ülkeleri liglere bizden önce başlayacak. Bunların hepsi bize yön gösterecek." diye konuştu.

Ligde kalma endişesi yaşayan bazı kulüplerin yaptığı açıklamalara da eleştiride bulunan Başkan Özdemir, "Şeffaf, açık ve adil olun. Herkes kendi çıkarlarına yarayacak kararlar alınmasını bekliyor. Bunları doğru bulmuyorum. Hiçbir takım yöneticisi, teknik direktörü ve sporcusu kendi bulunduğu durumdan dolayı bizden bir şey beklemesin. Kamuoyunda komik duruma düşüyorlar. TFF, sağlığı önde tutarak en adil kararları verecektir. Bu açıklamaların bizim kararlarımızda bir etkisi olamaz. Kararlarımızdan hiçbir zaman dönmeyiz." dedi.

Nihat Özdemir, kadın futboluna çok önem verdiklerini ve bu liglerin geleceğiyle ilgili en kısa sürede karar alacaklarını da dile getirdi.

"Liglerin başlamama ihtimalini hiç düşünmek istemiyoruz"

Nihat Özdemir, liglerin başlamama ihtimalini düşünmek istemediklerini ve bu konunun gündemlerine hiç gelmediğini söyledi.

Fransa, Belçika ve Hollanda liglerinde alınan kararların hatırlatılması üzerine Özdemir, "Ligler 12 Haziran'da başlamazsa alternatif tarihlerimiz var. 19 Haziran, 26 Haziran ve temmuzun başı var. Liglerin başlamama ihtimalini hiç düşünmek istemiyoruz. Başka bir alternatif düşünemiyoruz. Oynatarak ligleri tamamlamak istiyoruz. Diğer şartları hiç gündeme getirmedik, konuşmadık. Kamuoyunda değişik tartışmalara yol açabiliriz. O yüzden bu konudan uzak duruyoruz. Ligleri nasıl tamamlayabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Bugün başlayacak Bundesliga'nın kendileri için önemli bir ölçü olduğunu anlatan TFF Başkanı, "Bütün takımları lig başlamadan 15 gün önce karantinaya aldılar. Dün, Bundesliga takımlarından birinin teknik direktörü, diş macunu almak için karantinada oldukları otelden yandaki markete gidiyor. Bu hafta oynanacak maçta takımın başında sahaya çıkamayacak. Bunları inceliyoruz. Biz de bazı önemli kararlar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Pozitif vakaları ayırıp yolumuza devam edeceğiz"

Nihat Özdemir, ligler başladıktan sonra koronavirüse yakalanan futbolcuları ayırarak sağlıklılarla yola devam edileceğini belirtti.

Başkan Özdemir, ligler başladıktan sonra futbolcularda pozitif vaka görülmesi durumunda izlenecek yola değinerek şunları kaydetti:

"Takımlar hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecek. Tabii ki pozitif vakalar olabilir. Onları ayıracağız. Yeniden test yaparak yolumuza devam edeceğiz. Bundesliga'da bir takımda 14 oyuncu kalsa dahi liglere devam etme kararı aldılar. O kadar kararlılar ki ne yapıp edip Bundesliga'yı sonlandırmak istiyorlar. Bizim de hedefimiz budur."

"Koronavirüs günlerinde dahi Türk ekonomisi çalışıyor"

Nihat Özdemir, Türk ekonomisinin koronavirüs günlerinde dahi yatırım ve çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yapımına devam ettikleri 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili de bilgi veren Özdemir, şöyle konuştu:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale Zaferi'mizi anımsatacak bir ismi var. Dünyanın en uzun açıklıklı köprüsü olacak. İki kule arasındaki mesafe Cumhuriyetimizin 100. yılını anımsatmak üzere 2023 metre olacak. Bu dünyanın en uzunu. Kule yüksekliği ise 318 metre olacak. Üzerine Çanakkale Zaferi'ni simgeleyen mermiler koyacağız. Bu da dünyanın en yükseği. 318 metrenin de anlamı var. Mart ayının 18. gününü temsil ediyor. Bugün 318. metreye ulaşacağız. Koronavirüs günlerinde dahi Türk ekonomisi yatırımlarına, çalışmalarına devam etmekte. O şantiyemizde bin 500 civarında çalışanımız var. İnşallah 18 Mart 2022'de köprüyü hizmete açacağız. Şantiyemizde henüz koronavirüs olayı yok. Çünkü dikkat ettik. Takımlara da bunu söylüyoruz. Dikkat ederlerse buna yakalanmazlar."

Türk Hava Yollarının Ramazan Bayramı'ndan sonra iç hat uçuşlara başlayacağını ifade eden Özdemir, "Dünyanın en büyük havalimanını yaptık. Geçen gün İstanbul Havalimanı'na gittim. Gerçekten yüreğim 'cız' etti. Bütün uçaklar yerdeydi. Hijyenik olarak hazırız. Bir an önce açılmasını bekliyoruz. Bayram sonrası THY iç hatlara başlayacak. Arkasından ikili mutabakatlarla dış hatlar başlayacak. Havacılık sektörü koronavirüs krizinden çıkmamızı gösteren en büyük etkenlerden biri olacak. Üçüncü pisti 18 Haziran'da açıyoruz. Doğu-batı pisti de programımızda. Koronavirüs olmasaydı belki bugün inşaatına başlamış olacaktık. En kısa zamanda başlayıp bitireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA