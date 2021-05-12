TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ramazan Bayramı'nı kutladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ramazan Bayramı'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özdemir, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, şunları kaydetti:

"Bayramlar dayanışma geleneğimizi pekiştiren, manevi değerlerimizi en güzel şekilde yaşamamıza vesile olan, sağladığı hoşgörü ortamıyla toplumumuzun kenetlendiği en güzel günlerdir. Gönlümüz isterdi ki, geçmiş bayramlarda olduğu gibi tüm sevdiklerimizle bir arada olalım. Ancak bu bayramı da her birimiz evlerimizde geçirmek durumundayız. Büyük özveride bulunduğumuz bu dönemin sonunda, inşallah ülke olarak verdiğimiz mücadeleyi kazanıp sağlıklı günlere ve bir araya geldiğimiz bayramlara kavuşacağız. Bu duygularla, Ramazan Bayramı'mızın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, futbol ailemizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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