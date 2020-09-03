TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Maçtan puanla ayrılacağız"
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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Maçtan puanla ayrılacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu akşam Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz.

TFF Başkanı Nihat Özdemir:
03.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:41

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu akşam Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak olan maçın önemli olduğunu söyleyerek, "Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız" dedi.

A Milli Takım'ın Macaristan ile Sivas'ta oynayacağı maçı izlemeye gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maç ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özdemir, "101 yıl önce yani yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk adımı burada atıldı. Sağ olsun Sivas Valimiz, Milletvekillerimizi, belediye başkanımız ve çok değerli Sivasspor'umuzun başkanı Mecnun kardeşim bizden geçen yıl bir milli baçın bu güzel stadyuma alınması için oynanması için bizden talepte bulundular. Geçen yıl o kısmet olmadı. Ama şimdi Avrupa liginin ilk maçını oynuyoruz. Aynen Cumhuriyetimizin başlangıcı gibi Avrupa liginin de ilk başlangıç maçını Sivas'ta oynamaya karar verdik. Teknik direktörümüz sayın Şenol Güneş de buna destek verdi. Ona da buradan teşekkür ediyorum ve bu kararı aldık. Gönül ne isterdi. Bununda taraftarlı oynanması. Bu stadyum ful dolu olacaktı ve milli takımımızı destekleyecekti. Yine pandemi dolayısıyla bu maçı maalesef seyircisiz oynayacağız. Ama almış olduğumuz kararın arkasında durduk. İnşallah Milli Takımımıza Sivas'lı uğurlu gelir ve Avrupa Lig'inin ilk maçına galibiyetle başlamış oluruz. Önemli bir maç. Macaristan ciddi bir rakip. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Gönlüm istiyor ki bu maçtan galip ayrılarak Sırbistan'a gidelim. Avrupa Lig maçları çok önemli onun için teknik direktörümüz ve bizler de bu maçlara çok önem veriyoruz. Buradan alınacak puanlar bizim için çok değerli puanlar olacaktır. İnşallah da bu puanı alacağız. Ayrıca bir mutluluğumu da paylaşmak istiyorum. Devletimiz bu güzel stadyumu yaptı. Sivas'ta Sivasspor'umuz 2019-2020 sezonunda çok başarılı bir sezon geçirdi. Uzun bir müddette liderlikte kaldı. Sonra ligi 4. olarak tamamladı. Ligi 4. olarak tamamlaması nedeniyle Avrupa Lig'ine direk olarak katılıyor. Tüm Sivaslılar burada 3 tane önemli maçı izleyecekler. Türkiye'mizin Avrupa'da ki maçlardan puana çok ihtiyacı var. Sivasspor'dan çok puan almasını istiyoruz. Oynayacağı 6 maçtan ülkemize puanlar kazandıracağına inanıyorum. Bu takımda bu ruh var, bu güç var. Rıza hocamla beraber önemli derecede puan bekliyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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