TFF Başkanı Nihat Özdemir: 'Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak' - Haberler
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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TFF Başkanı Nihat Özdemir:

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Lütfen Stefan Kuntz'u yerli-yabancı konusunda tartışmalara çekmeyelim, ona zarar vermeyelim. Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir : "Lütfen Stefan Kuntz'u yerli-yabancı konusunda tartışmalara çekmeyelim, ona zarar vermeyelim. Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak. Kendisine güveniyoruz, uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz."

"Yeni dönemde Kuntz'un en büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacaktır."

-İHA-

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak

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