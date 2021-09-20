TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak"
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Lütfen Stefan Kuntz'u yerli-yabancı konusunda tartışmalara çekmeyelim, ona zarar vermeyelim. Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak.
TFF Başkanı Nihat Özdemir : "Lütfen Stefan Kuntz'u yerli-yabancı konusunda tartışmalara çekmeyelim, ona zarar vermeyelim. Kuntz, Türkiye'nin ilk yabancı hocası olmayacak. Kendisine güveniyoruz, uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz."
"Yeni dönemde Kuntz'un en büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacaktır."
-İHA-