TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun. Herkes TFF'den kendi... TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun. Herkes TFF'den kendi çıkarlarına yarayacak karar almasını bekliyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun. Herkes TFF'den kendi çıkarlarına yarayacak karar almasını bekliyor. O yüzden samimi olsunlar. İstedikleri kararda kendilerine yönelik karar çıkmasını bizden beklemesinler" - İSTANBUL Kaynak: İHA