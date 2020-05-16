TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun. Herkes TFF'den kendi...
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun. Herkes TFF'den kendi çıkarlarına yarayacak karar almasını bekliyor.
16.05.2020 10:23 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:23
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz şeffaf olsun, açık olsun, adil olsun. Herkes TFF'den kendi çıkarlarına yarayacak karar almasını bekliyor. O yüzden samimi olsunlar. İstedikleri kararda kendilerine yönelik karar çıkmasını bizden beklemesinler" - İSTANBUL
Kaynak: İHA