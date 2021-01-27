TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kilis'te ziyaretlerde bulundu
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

27.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:54
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyetle Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyetle Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Temasları kapsamında Özdemir, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Özdemir, geçen yıl geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un ailesine ziyarette bulundu.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'ndeki taziye evine geçen Özdemir, Bulut'un eşi Figen Bulut'a ve babası Abdi Bulut'a başsağlığı dileklerini ileterek sabır diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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