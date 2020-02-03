TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı

03.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:19

Türk futbolunda yeni bir kriz kapıda. Yıldırım Demirören'in istifası sonrası 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği seçimi kazanarak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, görevinden ayrılıyor. Özdemir, şok kararını yakın çevresine açıkladı. Yol arkadaşı Demirören'le bu fikrini paylaşan Nihat Özdemir, siyasilerle de temasta. Tecrübeli futbol adamının istifa gerekçeleri ise tartışılacak cinsten.

TÜRK FUTBOLU YİNE SEÇİM ORTAMINA GİRECEK

Nihat Özdemir, kamuoyundaki baskılardan yorulmuş durumda. Yönetim kurulundaki düşüncelerin hayata tam anlamıyla geçirilememesi, istikrarsız kararlar ve uygulanamayan kurallar, Özdemir'i hayal kırıklığına uğrattı. Fenerbahçe'nin baskısı da TFF Başkanı'nı yordu. Federasyon yönetim kurulu yarın toplanacak. Özdemir burada istifa kararını resmen açıklayacak. EURO 2020'ye kısa süre kala Türk futbolu, yine seçim ortamına girecek.

FAVORİ GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ

Nihat Özdemir'in ardından TFF başkanlığına, seçimlere kadar Mehmet Baykan'ın vekalet etmesi bekleniyor. Başkanlık için adı geçen adaylardan Servet Yardımcı'ya onay çıkmadı. UEFA yönetiminde bulunan Yardımcı, Türkiye'ye 'asker selamı' cezası verilmesi sürecinde 'etkisiz' kalmakla eleştiriliyor. Bu ortamda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulislerde öne çıktı. Gümüşdağ, İBB Meclisi'ndeki başkanvekilliği görevini de kısa süre önce bırakmıştı.

(Skor)