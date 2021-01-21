TFF Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti

21.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:40
TFF Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticiler, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticiler, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleşen nezaket ziyaretine Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Nuri Akın, genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Ziyarette başkan Nihat Özdemir, Zafer Aktaş'a A Milli Takım forması takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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