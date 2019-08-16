TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yeni sezon mesajı

16.08.2019 11:40

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yeni sezonda tüm takımlara, futbolculara yöneticilere, teknik adam, temsilci, hakemlere ve futbolseverlere mutluluk, başarı ve bol şans diledi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezon mesajı yayınladı. Herkesin özlemle beklediği futbol heyecanının Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlarla başlayacağını belirten Özdemir, "Tüm profesyonel ve amatör liglerimizde, dostluk, barış ve kardeşlik değerlerinin öne çıktığı, rakibe saygı ve hoşgörünün eksik olmadığı, rekabetin centilmence yaşandığı bir sezon diliyorum. Futbolun birleştirici yönünün fazlasıyla yaşanması en büyük temennimiz" diye konuştu.

"CEMİL USTA, ANADOLU DEVRİMİNİ GERÇEKLEŞTİREN KADRONUN KAPTANIYDI" 2019-2020 sezonunun Trabzonspor'un unutulmaz ismi Cemil Usta'nın anısına oynayacak olmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Başkan Özdemir, "Cemil Usta, Türk futbolunun çok önemi bir değeriydi, Anadolu devrimini gerçekleştiren kadronun kaptanıydı. Cesaret, ustalık ve saygının sembolüydü. Onun ismini vererek bir futbol efsanesini daha onurlandırdık. Pes etmeyen karakteri, centilmenliği ve beyefendiliği, kulübüne olan bağlılığı tüm gençlere örnek olacaktır" şeklinde konuştu.

"CEMİL USTA SEZONU YENİ TÜRK YILDIZLARININ PARLADIĞI BİR SEZON OLACAK" Ligin daha güçlü olması için önemli kararlar aldıklarını hatırlatan Nihat Özdemir, "Bunların başında da Kulüp Lisans Sistemi geliyor. Kulüplerimizin ekonomik durumları sürdürülebilir değildi ve köklü bir çözüm gerekiyordu. Mali yapılandırma çalışmaları ile birlikte UEFA standartlarında bir talimat hazırladık ve takımlarımıza harcama limitlerinin yanı sıra çok önemli cezai müeyyideler getirdik. Bu adımımızın ne kadar değerli olduğunu, önümüzdeki süreçte kulüplerimizin sağlam yapıya kavuşmaları ile birlikte göreceğiz. Federasyon olarak kararlı olduğumuzun, attığımız bu adımı büyük titizlikle uygulayacağımızın bilinmesini istiyorum. Bu çalışmaları yaparken Federasyonumuzu en çok sevindiren şey, takımlarımızın gençlere yönelme, alt yapıdan oyuncu yetiştirme zorunluluğunun farkına varmalarıydı Böylece inanıyorum ki, 2019-2020 Cemil Usta sezonu yeni Türk yıldızlarının parladığı bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR ÇOK FUTBOL KONUŞUR NE KADAR AZ TARTIŞIRSAK BU OYUNU O KADAR ÇOK SEVDİRİR, İLGİYİ ARTIRIRIZ" Türk futbolunun güçlü yapı ve uluslararası başarı için yeni yıldızlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Özdemir, "Yetiştirdiğimiz ve Avrupa'ya transfer olan her futbolcu hem ülkemizi yurt dışında gururla temsil edecek hem de kulüplerimiz çok önemli bir gelir kaynağına kavuşacaktır. Yine birlik ve beraberlik içerisinde olursak, özlenen huzur tablosunu oluşturur Türk futbolunu daha yukarılara taşırız. Bunun yolu da rakibe saygı, Fair Play ve centilmenlikten geçiyor. Yeni dönemde Türk futbolunu daha da büyütmek için bütün kulüplerimizi el ele vermeye davet ediyorum. Ne kadar çok futbol konuşur ne kadar az tartışırsak bu oyunu o kadar çok sevdirir, ilgiyi artırırız. Hedeflerimize ulaşmak için başkanlarımızdan teknik adamlarımıza, futbolcularımızdan hakemlerimize futbolun tüm aktörlerinin, görev ve sorumluluklarını yerine getireceğine inancım tam" açıklamasında bulundu.

"MİLLETÇE EL ELE VERİP GURUR DUYACAĞIMIZ BİR ORGANİZASYONA DAHA İMZA ATTIK" UEFA Süper Kupa'ya mükemmel bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Nihat Özdemir, "Milletçe el ele verip gurur duyacağımız bir organizasyona daha imza attık. UEFA'daki dostlarımızın övgüsü, yeni finaller, yeni turnuvalar için bizler açısından çok önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Tüm dünyanın takdirini kazanan ülkemiz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs 2020'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle organizasyon çıtasını daha da yükseltecektir. Bu vesileyle, bizim kulüplerimizin de finaller oynamasını ümit ediyor, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın, ülkemizi gururlandıracak başarılara imza atmasını temenni ediyorum" dedi. Başkan Nihat Özdemir son olarak yeni sezonda futbola değer katan tüm takımlara, futbolculara yöneticilere, teknik adam, temsilci, hakemlere ve futbolun olmazsa olmazı futbolseverlere mutluluk, başarı ve bol şans diledi.

(İHA)

Kaynak: İHA