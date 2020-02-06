TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (10)
Haberler » Güncel » TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (10) - Haber

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (10)

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

06.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:47
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (10)

TFF Başkanı 'in açıklamaları İSTANBUL - (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı: (10)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler