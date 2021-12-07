TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir."
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir.
TFF Başkanı Nihat Özdemir : "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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