TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir." - Haberler Spor
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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF Başkanı Nihat Özdemir:

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir.

TFF Başkanı Nihat Özdemir : "Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir." - İSTANBUL

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a kılıç çekti: İddialarınızı ispatlayın

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Burak Elmas'a kılıç çekti: İddialarınızı ispatlayın

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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