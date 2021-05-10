TFF Başkanı Nihat Özdemir, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özdemir, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, engelli futboluyla iş birliklerinin 15. yılında olduğunu belirtti.

Göreve geldiklerinde, UEFA'nın engelli bireylerin futbol oynama fırsatına yardımcı olma misyonu ile engelli sporcuların organizasyonlarını dünya standartlarının üzerine çıkarma felsefesi ve anlayışını benimsediklerini aktaran Özdemir, şunları ifade etti:

"Büyük bir gurur ve mutlulukla ifade edebiliriz ki bugün geldiğimiz noktaya bakınca çizdiğimiz hedeflerimize ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca her yıl yenilediğimiz ve güncellediğimiz 'Engelliler Futbolunu Geliştirme Stratejimiz' ile hedeflerimizi çeşitlendiriyor ve çıtayı hep yukarılara koyuyoruz. Bu bağlamda kurmuş olduğumuz bu başarılı yapı ile ülke içerisinde yatay anlamda engelli futbolu büyürken, uluslararası rekabette de almış olduğumuz başarılar bunun göstergesi oldu. Türkiye bugün engelli futbolunda dünyanın birçok ülkesine ilham kaynağı olmuş bir ülke durumundadır."

Türkiye'de yaşayan engelli vatandaşların sorunlarını futbol yoluyla gündeme getirmeyi başardıklarını vurgulayan Özdemir, "Diyebilirim ki uzun bir süre 'Tek Ayaklı Kramponlar'ın röveşata golleri, 'Sesi Görenler'in hissederek attıkları gollerle engelli yurttaşlarımıza büyük bir hayranlık duygusu oluşturuldu ve engelli futbolu, engellilerin sorunlarını kamuoyuna taşıma konusunda lokomotif rolü üstlendi. TFF, futbolun ayırt etmeksizin 7'den 70'e herkese ulaştırılması ve futbol oynatma misyonu doğrultusunda, düzenli olarak engelli futbolu faaliyetlerini de yürütmektedir. Ayrıca TFF, dört engelli spor federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren futbol branşlarını geliştirmek ve dünya standartları üzerine çıkarmak üzere çalışmalar yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin engelli futbolunda dünyanın en başarılı ülkesi olduğunu aktaran Özdemir, "UEFA'ya bağlı ülke federasyonları içerisinde bir ilk özelliği taşıyan TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu, dört engelli spor federasyonuna sağladığı her geçen yıl artan finansal desteğin yanı sıra federasyonlara yol gösterme, yön verme misyonuyla birlikte iletişim ve pazarlama alanında da stratejik ortaklık ve iş birliği sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TFF'nin ana sponsorlarını engelli futboluna dahil ettiğini hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Milli takımlar bugün artık marka değeri olan, kurumsal altyapısını sağlamış, lig isim sponsoru, yayıncı kuruluşu ve medya görünürlüğü ile son derece önemli bir noktaya ulaştı. Bir diğer önemli husus da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin tüm engelli futbol milli takımlarına kamp yapmaları için açılmasıdır. Bu kamplar sporcularımıza moral olmuş, Riva başarıya giden yolun adresi haline gelmiştir. 15 yıllık süreçte federasyon olarak daima pozitif güç oluşturan, futbolun kitleselliğini, gülen yüzünü ve paylaşımcılığını ortaya koyan bu projelerimizi sporcularımızın Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları ile taçlandırmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgi dolu bakışlarıyla bizleri mutlu eden, hayalleri gerçek kılan başarılarıyla futbol aşkının engel tanımadığını bizlere ispat eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli sporcularımız ve bireylerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm engellilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür