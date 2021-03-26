TFF Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

TFF Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi

A Milli Futbol Takımı'nın Norveç maçı için İspanya'ya seyahati öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık
Avrasya Tüneli'nde doğum yapan anne o anları anlattı: 2 kişi girdik, 3 kişi çıktık

A Milli Futbol Takımı'nın Norveç maçı için İspanya'ya seyahati öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda yapılan doğum günü kutlamasına TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri Alkın Kalkavan ve İsmail Erdem, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular katıldı.

Kendisi için hazırlanan kutlama için duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Özdemir, sürprizden dolayı teşekkür ettiği teknik heyet ile futbolculara Norveç maçında başarı diledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Muslera Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TFF Başkanı Nihat Özdemir'e doğum günü sürprizi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 13:04:56. #1.14#
title