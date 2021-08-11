Nihat Özdemir, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi
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Nihat Özdemir, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi

Nihat Özdemir, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Riva'da kampa giren Down Sendromlular Futsal Milli Takımı sporcuları ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Riva'da kampa giren Down Sendromlular Futsal Milli Takımı sporcuları ile bir araya geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Riva'da kampa giren Down Sendromlular Futsal Milli Takımı sporcuları ile bir araya geldi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve teknik heyet de yer aldı. Futbolcular ile sohbet eden Başkan Özdemir, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'na desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi ve Avrupa Şampiyonası'nda Millilere başarı dileğinde bulundu.

TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futbol Milli Takımı, 4-11 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası öncesinde kamp çalışmalarına Riva'da devam edecek. - İSTANBUL

Nihat Özdemir, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi
Nihat Özdemir, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi
Nihat Özdemir, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Nihat Özdemir, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ile bir araya geldi - Haberler Spor
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