TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı

16.08.2019 11:43

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yarın başlayacak 2019-2020 sezonu öncesi mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında Özdemir, futbolda yeni sezonunu bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlarla açacaklarını hatırlatarak, "Tüm profesyonel ve amatör liglerimizde, dostluk, barış ve kardeşlik değerlerinin öne çıktığı, rakibe saygı ve hoşgörünün eksik olmadığı, rekabetin centilmence yaşandığı bir sezon diliyorum. Futbolun birleştirici yönünün fazlasıyla yaşanması en büyük temennimiz." ifadesini kullandı.

2019-2020 sezonunu Trabzonspor'un unutulmaz ismi Cemil Usta'nın anısına oynayacak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ve adına yakışır bir sezon yaşanmasını ümit ettiklerini belirten Nihat Özdemir, şunları aktardı:

"Cemil Usta, Türk futbolunun çok önemli bir değeriydi, Anadolu devrimini gerçekleştiren kadronun kaptanıydı. Cesaret, ustalık ve saygının sembolüydü. Onun ismini vererek bir futbol efsanesini daha onurlandırdık. Pes etmeyen karakteri, centilmenliği ve beyefendiliği, kulübüne olan bağlılığı tüm gençlere örnek olacaktır. Değerli efsanelere sahip olduğumuz gibi çok değerli bir lige de sahibiz. Bu ligin daha güçlü olması için bu sezon önemli kararlar aldık. Bunların başında da Kulüp Lisans Sistemi geliyor. Kulüplerimizin ekonomik durumları sürdürülebilir değildi ve köklü bir çözüm gerekiyordu. Mali yapılandırma çalışmaları ile birlikte UEFA standartlarında bir talimat hazırladık ve takımlarımıza harcama limitlerinin yanı sıra çok önemli cezai müeyyideler getirdik. Bu adımımızın ne kadar değerli olduğunu, önümüzdeki süreçte kulüplerimizin sağlam yapıya kavuşmaları ile göreceğiz. Federasyon olarak kararlı olduğumuzun, attığımız bu adımı büyük titizlikle uygulayacağımızın bilinmesini istiyorum."

"Federasyonumuzu en çok sevindiren şey, takımlarımızın gençlere yönelme, altyapıdan oyuncu yetiştirme zorunluluğunun farkına varmalarıydı." sözlerini kullanan Özdemir, "Türk futbolunun güçlü yapı ve uluslararası başarı için yeni yıldızlara ihtiyacı var. Yetiştirdiğimiz ve Avrupa'ya transfer olan her futbolcu hem ülkemizi yurt dışında gururla temsil edecek hem de kulüplerimiz çok önemli bir gelir kaynağına kavuşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik ve beraberlik içerisinde olunursa özlenen huzur tablosunun oluşacağının altını çizen TFF Başkanı, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde Türk futbolunu daha da büyütmek için bütün kulüplerimizi el ele vermeye davet ediyorum. Ne kadar çok futbol konuşur ne kadar az tartışırsak bu oyunu o kadar çok sevdirir, ilgiyi artırırız. Hedeflerimize ulaşmak için başkanlarımızdan teknik adamlarımıza, futbolcularımızdan hakemlerimize futbolun tüm aktörlerinin, görev ve sorumluluklarını yerine getireceğine inancım tam. Aslında uluslararası alanda ne kadar değerli bir futbol ülkesi olduğumuzu UEFA Süper Kupa'ya mükemmel bir şekilde ev sahipliği yaparak bir kez daha gördük. Milletçe el ele verip gurur duyacağımız bir organizasyona daha imza attık. UEFA'daki dostlarımızın övgüsü, yeni finaller, yeni turnuvalar için bizler açısından çok önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Tüm dünyanın takdirini kazanan ülkemiz, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs 2020'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle organizasyon çıtasını daha da yükseltecektir. Bu vesileyle, bizim kulüplerimizin de finaller oynamasını ümit ediyor, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın, ülkemizi gururlandıracak başarılara imza atmasını temenni ediyorum. Yeni sezonda futbola değer katan tüm takımlarımıza, futbolcularımıza, yöneticilerimize, teknik adam, temsilci, hakemlerimize ve futbolun olmazsa olmazı futbolseverlerimize mutluluk, başarı ve bol şans diliyorum."

Kaynak: AA