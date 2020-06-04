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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den gündeme ilişkin açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da tekrar başlayacak Süper Lig'de son 3 hafta maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili şartların elvermesi halinde seyircili oynatabileceklerini söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den gündeme ilişkin açıklamalar
04.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:45

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da tekrar başlayacak Süper Lig'de son 3 hafta maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili şartların elvermesi halinde seyircili oynatabileceklerini söyledi.

Ekonomist dergisinin Instagram hesabında canlı yayına katılan Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da, TFF 1. Lig'in ise 19 Haziran'da başlayacağını belirten Nihat Özdemir, "Türkiye salgın sürecinde büyük bir mücadele verdi. Dünyada örnek gösterilebilecek ülkelerin başında geliyoruz. Almanya, ligleri mayıs ayı içinde başlattı. Neden Almanya diyoruz? Almanya ile Türkiye'nin nüfusları aynı. Almanya'da 8 binin üzerinde can kaybı var. Bizde ise 4 binden fazla insanımız yaşamını yitirdi. Başlamamız gerektiğine inandık. Programımızı yaptık. Süper Lig'de 5, TFF 1. Lig'de ise 4 haftanın maç programını açıkladık." ifadelerini kullandı.

TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı danışma kurulunun çalışma yürüttüğünü aktaran Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş kolay değil. Kurullarımız çok önemli çalışma temposu içinde. Takımların liglere nasıl hazırlanacakları konusunda her şeyi talimatnamede hazırladılar. Bunu tüm takımlarımızla paylaştık. İnşallah gelecek hafta maçlara başlayacağız. Talimatname çok önemli. Maçlara kesin olarak seyircisiz başlayacağız. Ama temmuzda koronavirüsün kaybolması durumunda şartlara göre belki de son 3 hafta maçlarını seyircili oynatma durumumuz dahi olabilir. İnşallah Allah bize yardım eder ve seyircili de oynatırız."

Almanya'da bir maçta 322 kişinin yer aldığının altını çizen Nihat Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz ise maçları 296 kişiyle oynayacağız. Maçlardan önce testleri yapacağız. Ümit ediyoruz testler negatif çıksın ve takımlar maçlara hazırlansın. Biz sorumluluğu alıyoruz. Futbolun sahibi TFF. Bilime inanıyoruz. Çevre ülkelere baktığımız zaman birçok ülke liglere başladı. Türkiye, koronavirüs yönünde hepsinden iyi. İnşallah bu ligi oynayarak tamamlayacağız. Olmazsa olmazımız maçların oynanarak ligin tamamlanmasıydı. Kulüpler disiplini hiç bırakmayacak. Eğer kulüpler disiplini bozmazsa ligi oynayarak tamamlamak istiyoruz."

"Trabzonspor'u bu sıkıntılı durumdan çıkarmaya çalışacağız"

Nihat Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası vermesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bizim takip ettiğimiz bir konu. Ahmet Ağaoğlu ve finans ekibiyle bizim arkadaşlarımız toplantıya katıldılar. Haklı noktamız çok. Bu, UEFA'dan çıkan değil üst kurulun verdiği karar. İtiraz yollarımızı yapıyoruz. TFF ve Trabzonspor olarak bütün hukukçular gücümüzü birleştirdik. Müracaatlarımızı yapacağız. İnşallah mutlu sona kavuşup Trabzonspor'un hakkını teslim edeceğiz. Servet Yardımcı, UEFA'nın yönetim kurulunda. Bu işe destek oluyor. Ne yapıp edip görüşmelerimizi yapacağız ve Trabzonspor'u bu sıkıntılı durumdan çıkarmaya çalışacağız."

Kulüplerin mali sıkıntıları

Koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin önemli gelir kaybı yaşadığına ve mali sıkıntıya girdiğine dikkati çeken Nihat Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FFP maddelerini de çalışıyoruz. Bu süreyi haziran sonuna kadar uzattık. FFP maddelerini ve harcama limitlerini gözden geçiriyoruz. Yeni maddeleri ortaya koyacağız. Kulüplerle paylaşacağız. Haziran sonu itibariyle kulüplerin bilançolarını alıp değerlendirmelerini yapacağız. Kulüplerimiz bizim vazgeçilmezlerimiz. Gerekli desteği yapmak en başlıca görevlerimizden birisi. Lisan kurulumuz var. 7 kişiden oluşuyor. Çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah gelecek yıl takip edeceğimiz finansal yapılarla ilgili maddeleri açıklayacağız. Oran geçen sene yüzde 30'du. Bunu 15'e düşürmemiz lazım. Birçok şeyi göz önüne alarak kulüpleri yaşatmak için gerekli desteği vereceğiz."

Yabancı kontenjanı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kontenjanını kademeli olarak düşürmeyi planladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2020-2021 sezonunda yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda nitelik arayabilir miyiz acaba? 30'un üstünde çok sayıda oyuncu var. Kriter getirebilir miyiz? Kulüplerin altyapıdan daha fazla oyuncuya yer vermesine bakabiliriz. Bu konuda destek yapabilir miyiz? Bu çalışmaları bir komisyon yapıyor. Bazı şeyleri ortaya çıkaracağız. Kulüpler Birliği Vakfı ile paylaşacağız. Sezon başlamadan 2020-2021 için kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için çalışıyoruz."

Nihat Özdemir, Ekonomist muhabirinin "Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?" sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya, İngiltere ve Fransa'da. Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. O sezon 2010-2011 sezonudur. 9 sene geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık. Etik ve disiplin kurulumuz şikayetleri inceliyor. Tespit ettiğimiz zaman üstüne gideceğiz." cevabını verdi.

Kaynak: AA

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