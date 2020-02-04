Haberler » Spor » TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısı düzenleyecek - Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısı düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

04.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:54
TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısı düzenleyecek

(TFF) Başkanı , 6 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Özdemir'in 'daki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısı, saat 11.00'de başlayacak.

Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Özdemir, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp, soruları yanıtlayacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler