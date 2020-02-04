TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısı düzenleyecek

04.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:54

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Özdemir'in Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısı, saat 11.00'de başlayacak.

Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Özdemir, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp, soruları yanıtlayacak.

Kaynak: AA