TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu elini sıkmayan adam kim, adı ne (ZTK – Final)?

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda 19. kez mutlu sona ulaştı. Final töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu elini sıkmayan adam kim, adı ne merak edildi.

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NU ELİNİ SIKMAYAN ADAM KİM?

Rakibini 3-0 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 19. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun ardından ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

Kupa töreninde ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu elini sıkmayan adam dikkat çekti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu elini sıkmayan kişi hakında henüz bilgiler paylaşılmadı.

LİGDE DE ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR

Öte yandan Galatasaray, ligde hafta sonunda sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçtan 1 puan alması halinde Süper Lig'de de şampiyonluğunu ilan edecek ve 25 şampiyonlukla birlikte 5. yıldızı takmaya hak kazanacak. Trabzonspor, ligde hafta sonunda Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.