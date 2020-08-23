TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan vefat etti Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan vefat etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun başkan vekillerinden Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Zeki Baykan'a Allah'tan rahmet; başkan vekilimiz Sayın Mehmet Baykan, ailesi, tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Zeki Baykan'ın cenazesinin bugün Konya Külahcı Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA