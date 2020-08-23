TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın acı kaybı Türkiye Federasyonu Başkan Vekillerinden Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Türkiye Federasyonu Başkan Vekillerinden Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekillerinden Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Zeki Baykan'ın cenazesi bugün Konya Külahcı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Merhum Zeki Baykan'a Allah'tan rahmet; Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Baykan, ailesi, tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA